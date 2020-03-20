Лесхозы Минской области на сегодня заготовили 1143 тонны березового сока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, березовый сок пошел так рано впервые.

Обычно сбор березового сока в лесхозах длится около месяца.

В 2019 году лесхозы области заготовили 4824 тонны березовика. Примерно столько же сока планируют собрать и в этом году.

Заключены договоры с такими предприятиями, как ОАО «Борисовский консервный завод», ОАО «Минский завод безалкогольных напитков», ОАО «Гамма Вкуса», УП «Вланпак», УП «Стародорожский плодоовощной завод», ОАО «Городейский сахарный завод» и другими. Граждане могут заготовить березовый сок самостоятельно.

Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, затем специалисты покажут место для заготовки, объяснят, как правильно организовать процесс заготовки.

На сегодня всего реализовано 1085 тонн березового сока, в том числе населению – 194 тонны.

Приобрести березовик можно во всех лесхозах Минской области.

Для жителей Минска и пригорода реализация целебного напитка организована на территории: Минского лесхоза (ул.Багратиона, 70); Колодищанского лесничества Боровлянского спецлесхоза (Минский район, а.г.Колодищи, ул.Хуторская,3); Боровлянского лесничества Боровлянского спецлесхоза (Минский район, пос.Опытный, ул.Лесная, 15).