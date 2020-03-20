|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2 МЕСЯЦА ВОЗБУЖДЕНО 19 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ И СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ
17:23 20.03.2020
Должностные лица ряда хозяйств Гомельской области не анализировали причины падежа скота, не принимали мер к возмещению ущерба, скрывали падеж путем фальсификации отчетов. Это установлено в ходе проведенных органами прокуратуры региона проверками на предприятиях АПК.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, за 2 месяца 2020 года возбуждено 19 уголовных дел о злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге по статьям 424 и 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
По результатам проверок в сфере взыскания ущерба, причиненного падежом и хищением КРС, прокуроры районов Гомельщины внесли 16 представлений и вынесли 26 предписаний. Инициировали привлечение 45 лиц к административной и дисциплинарной, 31 сотрудника – материальной ответственности на 4,1 тыс. рублей. Направили в суды 7 исков о взыскании ущерба от падежа скота на 48,6 тыс. рублей.
Кроме того, в период посевной кампании 2020 года органы прокуратуры проверили в 38 организациях АПК соблюдение законодательства об использовании сельхозтехники – ее хранение, ремонт и восстановление; о труде и охране труда, включая своевременность выплаты заработной платы. При этом также уделили внимание вопросам сохранности ГСМ, семенного материала, удобрений, средств защиты растений.
Проверки показали, что аграрные предприятия не всегда выполняли предъявляемые к ним требования. Например, при обследовании двух складов в Брагинском районе, где хранилось около 130 тонн минеральных удобрений, выявилось отсутствие запорных устройств на воротах. А ведь это способствовало беспрепятственному проникновению и возможному хищению удобрений.
По данному факту в адрес директора сельхозпредприятия вынесено предписание. Устранение недостатков взято на контроль.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2020
Курсы в банках
на 20.03.2020
Конвертация в банках
на 20.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте