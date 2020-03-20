Должностные лица ряда хозяйств Гомельской области не анализировали причины падежа скота, не принимали мер к возмещению ущерба, скрывали падеж путем фальсификации отчетов. Это установлено в ходе проведенных органами прокуратуры региона проверками на предприятиях АПК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, за 2 месяца 2020 года возбуждено 19 уголовных дел о злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге по статьям 424 и 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По результатам проверок в сфере взыскания ущерба, причиненного падежом и хищением КРС, прокуроры районов Гомельщины внесли 16 представлений и вынесли 26 предписаний. Инициировали привлечение 45 лиц к административной и дисциплинарной, 31 сотрудника – материальной ответственности на 4,1 тыс. рублей. Направили в суды 7 исков о взыскании ущерба от падежа скота на 48,6 тыс. рублей.

Кроме того, в период посевной кампании 2020 года органы прокуратуры проверили в 38 организациях АПК соблюдение законодательства об использовании сельхозтехники – ее хранение, ремонт и восстановление; о труде и охране труда, включая своевременность выплаты заработной платы. При этом также уделили внимание вопросам сохранности ГСМ, семенного материала, удобрений, средств защиты растений.

Проверки показали, что аграрные предприятия не всегда выполняли предъявляемые к ним требования. Например, при обследовании двух складов в Брагинском районе, где хранилось около 130 тонн минеральных удобрений, выявилось отсутствие запорных устройств на воротах. А ведь это способствовало беспрепятственному проникновению и возможному хищению удобрений.

По данному факту в адрес директора сельхозпредприятия вынесено предписание. Устранение недостатков взято на контроль.