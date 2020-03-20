В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 2,8 млн. тонн грузов, или 101,5% к январю-февралю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 291,1 млн. тонно-километров, или 100,6% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовались 29,2 млн. человек, или 96% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 184,8 млн. пассажиро-километров, или 99,4% к уровню января-февраля 2019 г.