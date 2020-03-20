20 марта 2020 года в качестве резидента индустриального парка «Великий камень» зарегистрирована компания корпорации «Синомач» (КНР) с проектом по созданию зоны научно-технического сотрудничества и инновационных разработок.

Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», в рамках проекта в 2020-2021 годах предусмотрено строительство комплекса административных зданий для осуществления научных исследований, а также вспомогательной инфраструктуры.

На начальном этапе планируется реализовать 4 научно-исследовательских проекта, связанных с такими разработками как оптические приборы, автомобильные датчики, полупроводниковые приборы и новые материалы. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. В планах компании также реализация второго этапа проекта.

Корпорация «Синомач» – один из основных акционеров «Компании по развитию индустриального парка». «Китайская корпорация инжиниринга САМС», входящая в группу компаний «Синомач», выступает в качестве генерального подрядчика по строительству инженерно-транспортной инфраструктуры, заводов «МАЗ-Вейчай» и «Зумлион». Кроме этого, резидентом парка является компания «УайТиОу Технолоджи БиЭлЭр», которая также входит в состав корпорации.