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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 2,3%
17:06 20.03.2020
В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 1528,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,7% к уровню января-февраля 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленность вырос на 2,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 6,3%.
При этом в обрабатывающей промышленности производство за два месяца сократилось на 1,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 6,2%.
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