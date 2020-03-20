В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 1528,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,7% к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленность вырос на 2,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 6,3%.

При этом в обрабатывающей промышленности производство за два месяца сократилось на 1,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 6,2%.