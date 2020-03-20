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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАВИА ВЫПОЛНИТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В БАКУ
17:03 20.03.2020

Национальный перевозчик «Белавиа» организовывает специальные чартерные рейсы с целью возврата граждан Беларуси и Азербайджана в условиях приостановки регулярного воздушного сообщения между странами из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, организовываются следующие спецрейсы из Минска в Баку: 21 марта будет рейс BRU (B2)-8739; 25 марта рейс BRU (B2)-8739 и 29 марта рейс BRU (B2)-8739.

Вылет из Минска в 23:15 – прибытие в Баку в 03.35 (время местное).

Следует отметить, что на эти рейсы допускаются только граждане Азербайджана.

Одновременно организовываются авиарейсы Баку-Минск, которые будут выполняться 22 марта, 26 марта и 30 марта. Номер рейса - BRU (B2)-8740. Вылет из Баку в 04:35 – прибытие в Минск в 07:10 (время местное).

При этом на данные рейсы допускаются только граждане Беларуси.

Билеты доступны к продаже на сайте belavia.by и в офисах по продаже билетов авиакомпании. Гражданам двух стран рекомендуется воспользоваться ближайшим рейсом.
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