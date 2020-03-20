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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСПОРТА И ТУРИЗМА ПОДГОТОВИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БЕЛОРУССКОГО ТУРБИЗНЕСА
16:53 20.03.2020
Министерство спорта и туризма подготовило предложения для поддержки турбизнеса. Предложения помогут турбизнесу справиться со сложной ситуацией. Об этом сообщил заместитель Директора департамента по туризму Виталий Грицевич,
«Основные предложения касаются налоговых и арендных каникул, возможности выделения льготных кредитов. Это необходимо, чтобы поддержать туротрасль на плаву», - отметил Виталий Грицевич, которого цитирует сайт Республиканского союза туристических организаций.
Кроме того, есть вопрос с возвратом денег за туры. МСиТ предлагает закрепить возможность отсрочки выплат средств, которые граждане заплатили за свои туры.
«Данный шаг позволит вернуть гражданам деньги за путевки в полном объеме и не довести турфирму до банкротства. Ведь банкротство приведет к тому, что 1-2 человека получат свои деньги, остальные – нет», — пояснил Виталий Грицевич.
Письмо с предложениями по поддержке туристической отрасли направлено в Министерство экономики для подготовки нормативного акта.
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