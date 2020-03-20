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ЭКОНОМИКА РБ
УСН ПРИМЕНЯЮТ ПОЧТИ 64% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
16:48 20.03.2020
На 1 марта применяют упрощенную систему налогообложения 88,2 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,9 тыс. организаций и 63,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 9,4%.
От данной категории плательщиков поступило 139,0 млн. рублей, в том числе от организаций – 102,1 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 36,9 млн. рублей.
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