На 1 марта применяют упрощенную систему налогообложения 88,2 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,9 тыс. организаций и 63,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 9,4%.

От данной категории плательщиков поступило 139,0 млн. рублей, в том числе от организаций – 102,1 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 36,9 млн. рублей.