Прокуратура Витебска в 2019 году в интересах субъектов хозяйствования и для защиты государственных и общественных интересов направила в экономические суды страны 48 исков в сумме более 1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе досудебного урегулирования спора 11 должников в добровольном порядке уплатили 153 тыс. рублей.

После анализа мер, которые приняли предприятия для сокращения просроченной дебиторской задолженности, в прокуратуре города в качестве основного фактора, способствовавшего образованию таких долгов, назвали ненадлежащую организацию руководителями хозяйств преддоговорной, договорной и претензионно-исковой работы.

Так, прокуроры установили, что белорусские организации могли отпускать товары без предоплаты. При реализации договоров субъекты хозяйствования иногда заключали дополнительные соглашения об отсрочке платежа. Это существенно повышало риски неисполнения обязательств.

На предприятиях не всегда должным образом проверяли платежеспособность и деловую репутацию потенциальных покупателей. Как итог – в отдельных случаях продукция отгружалась недобросовестным контрагентам. Позднее оказывалось, что должники выводили из активов ликвидное имущество и уходили в банкротство, тогда как оставшегося имущества было недостаточно для погашения задолженности.

Например, в интересах одного из коммунальных предприятий к его контрагенту из Казахстана прокурор Витебска Юрий Романовский предъявил в экономический суд Витебской области иск о взыскании основного долга и пени на общую сумму 6,34 млн российских рублей. Речь шла об оплате поставленной молочной продукции. Уже в ходе судебного разбирательства резидент Казахстана частично погасил задолженность по основному долгу в размере 2,51 млн российских рублей. Решением суда сумма пени уменьшена на 50%, с должника взыскано еще 2,88 млн российских рублей. В феврале 2020 года деньги перечислены на расчетный счет белорусской организации. Решение суда исполнено в полном объеме.

Прокуратура Витебска также предъявляла иски (заявления) к должникам – резидентам Республики Беларусь.

В частности, в декабре 2019 года в интересах одного из витебских предприятий прокуроры направили в экономический суд заявление о возбуждении приказного производства к субъекту хозяйствования Витебской области. В нем был поставлен вопрос о взыскании основного долга и пени за отгруженные дрова топливные по договору поставки в размере 18,98 тыс. рублей. После получения определения о судебном приказе экономического суда Витебской области должник погасил задолженность в полном объеме.