В январе-феврале 2020 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 533 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 39,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 23,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 60,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 20,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 5,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 13,9% от общего ввода по области.