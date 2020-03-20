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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО О МИРОВОМ КРИЗИСЕ: МЫ УЖЕ ТУДА ОДНОЙ НОГОЙ ВСТУПИЛИ
16:09 20.03.2020
Как будет развиваться финансово-экономическая ситуация в мире, до конца неясно, в Беларуси ее анализируют. Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам в рамках посещения сегодня научно-производственного частного предприятия "Адани", которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности.
"Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?".
По его словам, пока неясно, насколько сильно ухудшится экономическая ситуация в мире. Возможно, у стран еще получится вернуться к тому уровню развития, который был вчера.
"Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди послание президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы", - добавил Лукашенко.
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