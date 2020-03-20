В Гомельской области идет поиск инвесторов для тридцати шести ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, изучается интерес к приобретению крупных пакетов акций, находящихся в собственности государства.

По информации комитета «Гомельоблимущество», в текущем году к продаже с условиями предлагаются акции 22 ОАО в размере от 45% до 100% уставного фонда. Подавляющее большинство обществ входит в систему агропромышленного комплекса. Органами управления уже разработаны условия продажи, предусматривающие привлечение инвестиций для модернизации и развития производства, сохранение численности работающих, профиля деятельности обществ и др.

К продаже на аукционе предлагаются акции 14 ОАО, акции 3-х из них впервые будут предложены к приобретению через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». В первом полугодии также будут организованы аукционы по продаже акций ОАО «Агрохимуслуги» (10,54%) и ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» (16,17%).

Подробно ознакомиться с предложениями по продаже акций можно в разделе «Инвесторам и гражданам» – «Как купить акции ОАО».