|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ ПОИСК ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ ТРИДЦАТИ ШЕСТИ ОАО
16:01 20.03.2020
В Гомельской области идет поиск инвесторов для тридцати шести ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, изучается интерес к приобретению крупных пакетов акций, находящихся в собственности государства.
По информации комитета «Гомельоблимущество», в текущем году к продаже с условиями предлагаются акции 22 ОАО в размере от 45% до 100% уставного фонда. Подавляющее большинство обществ входит в систему агропромышленного комплекса. Органами управления уже разработаны условия продажи, предусматривающие привлечение инвестиций для модернизации и развития производства, сохранение численности работающих, профиля деятельности обществ и др.
К продаже на аукционе предлагаются акции 14 ОАО, акции 3-х из них впервые будут предложены к приобретению через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». В первом полугодии также будут организованы аукционы по продаже акций ОАО «Агрохимуслуги» (10,54%) и ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» (16,17%).
Подробно ознакомиться с предложениями по продаже акций можно в разделе «Инвесторам и гражданам» – «Как купить акции ОАО».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2020
Курсы в банках
на 20.03.2020
Конвертация в банках
на 20.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте