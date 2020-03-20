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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» СНОВА ПРИНИМАЕТ ОТПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АДРЕСАТОВ РЯДА ГОСУДАРСТВ
15:45 20.03.2020
РУП «Белпочта» возобновляет прием международных почтовых отправлений в некоторые страны в дополнение к существующим направлениям (Россия, Китай, Гонконг).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, отправления международной ускоренной почты EMS принимаются в Азербайджан, Армению, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Израиль, Нидерланды, Сербию, США, Турцию, Финляндию, Францию и Швецию.
При этом принимаются отправления письменной корреспонденции и посылки в Венгрию, Великобританию, Германию, Кыргызстан, Сербию, Нидерланды, Латвию, Литву, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию.
В то же время РУП «Белпочта» обращает внимание, что, в связи с происходящими событиями и объявленной пандемией коронавируса (SARS/CoV-19) во всем мире, возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок.
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