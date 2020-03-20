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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗГОТОВЛЕННЫМИ КОМПАНИЕЙ "АДАНИ" КОМПЬЮТЕРНЫМИ ТОМОГРАФАМИ ОСНАСТЯТ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ СТРАНЫ
15:37 20.03.2020
Александр Лукашенко позитивно оценил изготовленные компанией "Адани" компьютерные томографы и поручил продолжить оснащение медучреждений страны ими.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в прошлом году компания уже поставила по заказу Минздрава семь компьютерных томографов в разные регионы страны, выиграв тендер - она предложила цену вдвое меньше, чем у зарубежных производителей.
Посещая сегодня предприятие, Лукашенко поинтересовался характеристиками новинки и по итогу поручил руководителю "Адани" взять на личный контроль оснащение подобными аппаратами медучреждений по всей стране.
"Возьми на контроль обеспечение медучреждений аппаратами аналогичного класса собственного производства, - сказал он. - Главное - ты свой, ты на месте и это дешевле".
Как доложил министр здравоохранения Владимир Караник, сейчас обсуждается возможность того, чтобы компания "Адани" взяла под централизованное сервисное обслуживание всю свою технику, которая сейчас работает в медучреждениях (только рентген-аппаратов по стране около 850). Это позволит сэкономить время и исключить длительный простой оборудования.
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