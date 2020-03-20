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ЭКОНОМИКА РБ


БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ТЕХНИКУ В БАШКОРТОСТАНЕ
15:26 20.03.2020

ООО «ТД «Бобруйскагромаш» (Москва) представило технику производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» на 30-й специализированной выставке «Агропромышленный форум «АГРОКОМЛЕКС-2020», которая начала свою работу 17 марта в столице Башкортостана городе Уфе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на совместной экспозиции вниманию башкирских аграриев и гостей выставки были представлены кормораздатчик РСК-12-2 «Белмикс», и новинка в производственной программе лидера белорусского сельхозмашиностроения – измельчитель-упаковщик влажного зерна ИУВЗ-20М, который в октябре 2019 года был отмечен золотой медалью Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень».

Участие в юбилейной выставке «Агрокомплекс» носит для ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» не только репутационный характер, но и обоснованно с экономической точки зрения.

Уже результаты первых дней выставки показали заинтересованность местных аграриев в увеличении парка сельскохозяйственной техники производства белорусского предприятия, которая зарекомендовала себя на башкирских полях только с наилучшей стороны.

ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» (www.agromash.by) – ведущее белорусское предприятие по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной техники. С 2012 года ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» - головное предприятие холдинга «Бобруйскагромаш». Техника производства предприятий холдинга экспортируются более чем в 50 стран мира. Предприятия холдинга выпускают более 100 наименований машин и оборудования для сельского хозяйства.
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