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ЭКОНОМИКА РБ
НА 5% ВЫРОС В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
15:11 20.03.2020
Розничный товарооборот Гомельской области в январе-феврале 2020 г. составил 906,2 млн. рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе – феврале 2020 г. составил 815,9 млн. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 42 млн. рублей, или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 1244 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 109,3% к уровню января-февраля 2019 г.
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