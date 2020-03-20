Розничный товарооборот Гомельской области в январе-феврале 2020 г. составил 906,2 млн. рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе – феврале 2020 г. составил 815,9 млн. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 42 млн. рублей, или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 1244 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 109,3% к уровню января-февраля 2019 г.