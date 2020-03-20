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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИ МСИТ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ РЕАГИРОВАНИЯ НА СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ
15:02 20.03.2020
При МСИТ создан оперативный штаб реагирования на ситуацию с коронавирусом.
Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, в состав штаба входят представители Департамента по туризму, общественных объединений, профессионалы турбизнеса.
Представители штаба ежедневно работают на круглосуточной прямой линии.
Позвонив по номерам телефонов (17) 327-25-11 или (17) 226-99-00, любой гражданин имеет возможность получить консультацию по туристической тематике.
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