ЭКОНОМИКА РБ

ПРИ МСИТ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ РЕАГИРОВАНИЯ НА СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ

15:02 20.03.2020 При МСИТ создан оперативный штаб реагирования на ситуацию с коронавирусом. Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, в состав штаба входят представители Департамента по туризму, общественных объединений, профессионалы турбизнеса. Представители штаба ежедневно работают на круглосуточной прямой линии. Позвонив по номерам телефонов (17) 327-25-11 или (17) 226-99-00, любой гражданин имеет возможность получить консультацию по туристической тематике.