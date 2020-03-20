На Светлогорский ЦКК специализированным поездом впервые доставлено древесное сырье, полностью состоящим из вагонов-лесовозов.

Как уже сообщалось, в связи с выходом завода сульфатной беленой целлюлозы на высокую степень загрузки производственных мощностей, значительно увеличилась потребность предприятия в сырье. Для ритмичной работы при 100%-ой мощности требуется ежесуточно поставлять на завод порядка 5,5 тыс. куб. метров балансовой древесины.

Использовать обычные железнодорожные полувагоны для доставки такого объема сырья не совсем рационально. Полувагон вмещает всего 43 куб. м древесины, поэтому чтобы в сутки доставить на завод хотя бы 3 тыс. куб метров сырья, нужно порядка 70 полувагонов, а это не один железнодорожный состав. Кроме того, на разгрузку полувагонов требуется достаточно много времени.

Поэтому с целью оптимизации поставки сырья на Светлогорский ЦКК концерном «Беллесбумпром» совместно с Министерством лесного хозяйства и Белорусской железной дорогой была выработана новая схема доставки сырья специализированным железнодорожным составом с вагонами-лесовозами. Каждый такой вагон вмещает в среднем 63 куб. метра балансовой древесины. Времени на их разгрузку, по расчетам специалистов, потребуется в три раза меньше.

По информации

Таким образом, сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром», сегодня на Светлогорский ЦКК прибыл поезд с 48 вагонами-лесовозами, которыми доставлено более 3 тыс. куб. метров древесины. Разгрузка железнодорожного состава осуществляется в два этапа, сначала первых 23 вагона, затем оставшиеся 25 (столько вагонов одномоментно вмещаются на площадку ЦКК).

Данная схема доставки сырья призвана обеспечить бесперебойную и ритмичную работу крупнейшего в стране переработчика древесных ресурсов. На полную мощность завод сульфатной беленой целлюлозы должен выйти уже в ближайшее время. При 100%-ой загрузке он ежегодно будет перерабатывать порядка 2,5 млн. куб. метров древесины.