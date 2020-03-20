ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АБОНЕНТЫ А1 В РОУМИНГЕ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ЗВОНИТЬ НА «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» БЕЛОРУССКИХ ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
14:34 20.03.2020

На период действия ограничительных мер, которые предпринимаются различными государствами в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, компания А1 делает бесплатными звонки на «горячие линии» белорусских дипломатических представительств для абонентов, которые на данный момент находятся в 56 странах мира в роуминге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, соответствующее решение было принято руководством А1 в сотрудничестве с МИД Беларуси и призвано обеспечить необходимой консультационной помощью тех граждан Беларуси, которые оказались за пределами страны и испытывают сложности с возвращением домой из-за ограничений на пересечение границ, введенных различными государствами в связи с угрозой пандемии COVID-19.

При обращении абонентов А1 (в том числе находящихся в роуминге) на «горячие линии» дипломатических представительств Республики Беларусь в таких странах, как Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Израиль, США, Великобритания, Франция, Германия, США и др. тарификация исходящих вызовов, начиная с 19 марта, не осуществляется. Абоненты А1, находящиеся на данный момент за рубежом, будут проинформированы о предоставленной компанией возможности.

С полным списком стран, а также номерами дипломатических представительств Беларуси в каждой из них, можно ознакомиться по ссылке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2020
валюта курс
EUR 2.7621
USD 2.5591
RUB 3.2760
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7621 -0.0019
USD 2.5591 +0.0177
RUB 3.2760 +0.0954
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8500
USD 2.6200 2.6700
RUB 3.2800 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0790
EUR/RUB 84.0000 86.0000
USD/RUB 78.3000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте