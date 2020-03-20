В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 12,5 млн. тонн грузов, или 85,3% к январю-февралю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 5,2 млрд. тонно-километров, или 88,4% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовалось 41,8 млн. человек, или 95,5% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 302,6 млн. пассажиро-километров, или 99,2% к уровню января-февраля 2019 г.