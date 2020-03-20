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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ "АДАНИ" ВЗЯТЬ ПОД УПРАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫЕ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ
13:46 20.03.2020
Александр Лукашенко предложил частной компании "Адани" взять под управление некоторые госпредприятия. Предложение было озвучено в ходе посещения 20 марта научно-производственного частного предприятия "Адани", которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности.
"Это образец, это высокий интеллект, высокий уровень импортозамещения, большие амбиции - увидели, где-то за рубежом производят: а что, мы не можем?", - охарактеризовал предприятие Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он назвал компанию локомотивом инновационной продукции.
"Хотим, чтобы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие", - сказал Александр Лукашенко.
Основатель и гендиректор "Адани" Владимир Линев рассказал, какие направления осваивают на предприятии, а также о модельном ряде оборудования. По его словам, более 85% продукции идет на экспорт.
Александр Лукашенко также поинтересовался динамикой финансовых показателей. Руководитель "Адани" ответил, что цифры продолжают расти.
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