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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВРЕМЕННО ОТМЕНИЛА РЕЙСЫ В ТБИЛИСИ И БАТУМИ
12:58 20.03.2020
Национальный перевозчик «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов по маршрутам Минск-Тбилиси и Минск-Батуми в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, временно отменяются следующие рейсы в Тбилиси: В2 735-736 с 22 по 28 марта 2020 и В2 741-742 с 20 по 28 марта 2020.
Кроме того, отменяются рейсы в Батуми: B2 737 с 20 по 28 марта 2020 и B2 738 с 21 по 29 марта 2020.
Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 г.
«Обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 г, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз», - отметили в компании.
В связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке, Белавиа просит проверять обновления на сайте авиакомпании.
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