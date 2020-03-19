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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ РАЗДАЮТ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПАМЯТКИ С ИНФОРМАЦИЕЙ О РАСПОЛОЖЕНИИ ПУНКТОВ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАПРАВОК МАШИН
12:55 20.03.2020
В белорусских пунктах пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза сотрудники таможенных органов информируют перевозчиков, следующих транзитом через территорию нашей страны, о местах, предназначенных для стоянок, заправки транспортных средств, приемах пищи и других необходимых в пути следования пунктах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, такая информация содержится в разработанных Министерством транспорта и коммуникаций памятках для водителей грузовых транспортных средств, которые раздаются таможенниками каждому иностранному перевозчику, следующему транзитом.
Таможенными органами налажено эффективное взаимодействие с подразделениями Транспортной инспекции в части обеспечения постоянного наличия в пунктах пропуска необходимого количества информационных брошюр и представления всей необходимой информации перевозчикам.
Напомним, с картой предлагаемых пунктов отдыха и заправок можно ознакомиться на сайте Минтранса (скачать карты на белорусском или английском языке можно здесь).
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