В белорусских пунктах пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза сотрудники таможенных органов информируют перевозчиков, следующих транзитом через территорию нашей страны, о местах, предназначенных для стоянок, заправки транспортных средств, приемах пищи и других необходимых в пути следования пунктах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, такая информация содержится в разработанных Министерством транспорта и коммуникаций памятках для водителей грузовых транспортных средств, которые раздаются таможенниками каждому иностранному перевозчику, следующему транзитом.

Таможенными органами налажено эффективное взаимодействие с подразделениями Транспортной инспекции в части обеспечения постоянного наличия в пунктах пропуска необходимого количества информационных брошюр и представления всей необходимой информации перевозчикам.

Напомним, с картой предлагаемых пунктов отдыха и заправок можно ознакомиться на сайте Минтранса (скачать карты на белорусском или английском языке можно здесь).