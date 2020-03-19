В январе-феврале 2020 г. организациями всех форм собственности построено 5,1 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 515,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 199,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 146,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 183,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,6% от общего ввода по республике.