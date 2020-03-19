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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕНД «БЛАКІТ» ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ OEKO-TEX STANDART 100
11:59 20.03.2020

Хлопчатобумажные ткани для постельного белья ОАО «БПХО» – Бренд «Блакіт» – удостоены Сертификата Oeko-Tex Standart 100.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», Oeko-Tex Standard 100 или Öko-Tex Standard 100 – это международная система тестирования и сертификации изделий из текстильных материалов, устанавливающая ограничения на использование некоторых химических веществ. Разработана в 1992 году.

Ответственность за сертификацию по Oeko-Tex Standard 100 делят 17 исследовательских институтов, входящих в Международное сообщество Oeko-Tex, филиалы которого находятся в более чем 40 странах мира. Перечень критериев, которые формируют основу тестирования материалов на содержание вредных веществ, основан на результатах последних научных исследований и постоянно обновляется.

Выдав в общей сложности более 51 000 сертификатов на миллионы различных продуктов более чем 6500 компаний по всему миру, сертификат Oeko-Tex Standard 100 стал самой известной и успешной маркой для текстильных материалов, протестированных на наличие вредных субстанций.

Oeko-Tex – узнаваемая потребителями марка, которая служит также дополнительным подтверждением качества продукции для производителей.

Идея была сформулирована как создание стандарта безопасности в цепи текстильного производства и возможность проверки продукции на наличие вредных веществ на любом этапе производственного процесса.

Тестируемые образцы исследуются независимыми институтами, входящими в Oeko-Tex, на соответствие норме pH, на содержание формальдегидов, наличие экстрагируемых тяжелых металлов, хлорсодержащих носителей и защитных веществ, таких как пентахлорфенол и тетрахлорфенол.
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