ЭКОНОМИКА РБ

ОБЪЕМ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УМЕНЬШИЛСЯ НА 0,5%

11:50 20.03.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт Могилевской области за январь-февраль 2020 г. в текущих ценах составил 1297,4 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем ВРП за два месяца текущего года в сопоставимых ценах уменьшился на 0,5% к уровню января-февраля 2019 г.