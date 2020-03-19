ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКА БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

11:33 20.03.2020 На 1 марта субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет столицы внесено 1035,8 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, всего в Минске зарегистрировано 122,0 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 4,0%. Данным кругом плательщиков обеспечено 48,0% консолидированных поступлений города Минска.