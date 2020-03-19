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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКА БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
11:33 20.03.2020
На 1 марта субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет столицы внесено 1035,8 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, всего в Минске зарегистрировано 122,0 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 4,0%.
Данным кругом плательщиков обеспечено 48,0% консолидированных поступлений города Минска.
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