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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УМЕНЬШИЛОСЬ НА 1,7%
11:05 20.03.2020

В январе-феврале 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Гомельской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 238 млн. рублей, или 98,3% к уровню января-февраля 2019 г. в сопоставимых ценах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 226,3 млн. рублей (98,6%).

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 37,1 тыс. тонн, или 99,9% к уровню аналогичного периода, молока – 157,2 тыс. тонн (95,9%), яиц – 68,3 млн. штук (101,9%).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 34,6 тыс. тонн (100,6%), молока – 153,5 тыс. тонн (96%), яиц – 59,9 млн. штук (101,1%).

На 1 марта 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 651,5 тыс. голов, или 94,8% к уровню 1 марта 2019 г., в том числе коров – 225,9 тыс. голов (99,5%). Численность свиней составила 344,1 тыс. голов (96,6%).
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