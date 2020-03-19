Белорусские специалисты установили новый рекорд суточной проходки на Вишанском месторождении (Беларусь), пишет портал neft.by.

Как сообщили специалисты службы по супервайзингу бурения скважин НГДУ «Речицанефть», буровики превысили предыдущее достижение на 143 метра. При строительстве 174-й Вишанской скважины на станке Уралмаш 3Д-86 бригада № 11 Дмитрия Маховикова за сутки прошла 553 метра.

Напомним, предыдущий рекорд составил 410 метров. Было это всего два месяца назад. И установила его эта же бригада СУБРа. Работали буровики тогда тоже на Вишанской площади и на аналогичной установке – строили 180-ю скважину.

Минимизировать потери времени при выполнении технологических процессов, наиболее рационально спланировать рабочий процесс и в результате ускориться, позволил комплекс принятых мер. И технического, и организационного, и кадрового характера.

В СУБРе и НГДУ «Речицанефть» подчеркивают, что рекорды – это совместное достижение бригад, коллектива буровиков, нефтесервисных и нефтедобывающего подразделений, Центрального аппарата, БелНИПИнефть.