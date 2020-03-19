С 23 марта временно отменяются международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано с распоряжением правительства России от 16.03.2020 № 635-р, уведомлением ОАО «РЖД» и падением пассажиропотока.

В частности, отменяются следующие поезда: №4/3 Брест-Москва; №26/25 Гродно/Минск-Москва; №28/27 Брест-Москва; №40/39 Полоцк-Москва; №56/55 Гомель/Могилев-Москва; №84/83 Гомель – Санкт-Петербург; №96/95 Брест-Москва; №250/249 Гродно/Минск – Санкт-Петербург.

При этом в графике движения сохраняется курсирование международных поездов формирования Белорусской железной дороги №2/1 Минск-Москва и №52/51 Брест – Санкт-Петербург.

В БЖД напомнили, что до 1 мая текущего года временно ограничивается въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Беларуси, а также граждан Республики Беларусь. В Беларусь из Российской Федерации граждане нашей страны могут вернуться международными пассажирскими поездами без ограничений.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены.