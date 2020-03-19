В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 3,2 млрд. рублей или в сопоставимых ценах – 93,4% к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 1,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,4%.

При этом в обрабатывающей промышленности производство рухнуло на 7,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 9,7%.