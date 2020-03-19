В Беларуси, начиная с конца января, более 19 тыс. человек обследованы на инфекцию COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов.

При этом в министерстве не называют общее число случаев заражения в стране, но если суммировать представленные цифры, то это как минимум 69 человек.