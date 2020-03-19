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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 16,3%
09:34 20.03.2020

Страховые организации республики собрали за январь 2020 года 144,0 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 16%.

По добровольным видам страхования за январь 2020 года страховые взносы составили 107,6 млн. рублей, что на 18,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь 2020 года – 36,4 млн. рублей, что на 1,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 74,7% (за январь 2019 года – 71,6%)

За январь 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 63,8 млн. рублей, что на 9,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь 2020 года составил 44,3% (за январь 2019 года – 43,7%)

За январь 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 5,9 млн. рублей (за январь 2019 года – 6,9 млн. рублей), из них 1,9 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 4,0 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь 2019 года – 1,8 млн. рублей и 5,1 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 февраля 2020 года составила 9072 человека (на 1 февраля 2019 года – 8755 человек).
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