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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВА МЕСЯЦА СОКРАТИЛСЯ НА 2,7%
09:15 20.03.2020

Согласно первой оценке, валовой региональный продукт Гомельской области за январь-февраль 2020 г. в текущих ценах составил 1957,8 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах объем ВРП за два месяца текущего года в сопоставимых ценах сократился на 2,7% к уровню января-февраля 2019 г.
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