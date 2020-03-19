ЭКОНОМИКА РБ

ОБЪЕМ ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВА МЕСЯЦА СОКРАТИЛСЯ НА 2,7%

09:15 20.03.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт Гомельской области за январь-февраль 2020 г. в текущих ценах составил 1957,8 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах объем ВРП за два месяца текущего года в сопоставимых ценах сократился на 2,7% к уровню января-февраля 2019 г.