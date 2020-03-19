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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2 МЕСЯЦА В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 256,4 МЛН РУБЛЕЙ
18:04 19.03.2020
За январь-февраль 2020 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 256,4 млн. рублей, план выполнен на 111,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (41,5%), налога на добавленную стоимость (24,4%), акцизов (8,0%), налога при упрощенной системе налогообложения (7,2%), земельного налога (3,3%).
В формировании контролируемых налоговыми органами доходов приняли участие 560,6 тысяч плательщиков, в том числе 19,8 тысяч организаций, 34,8 тысяч индивидуальных предпринимателей и 506,0 тысяч физических лиц.
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