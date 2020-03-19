Белорусский турбизнес сейчас переживает нелегкие времена из-за коронавируса.

Никогда еще вот так, в одночасье, не закрывались границы, не объявлялись режимы чрезвычайной ситуации и тотальные карантины. День и ночь турагенты и туроператоры помогают туристам, которые застряли в разных частях света. Границы закрылись не по вине турфирм или туристов, но самый жесткий экономический и психологический удар получила именно туристическая отрасль. И, конечно, нужно думать о том, как сохранить эту отрасль экономики, не посеять хаос и панику.

«Сейчас турфирмам остро нужна пауза, отсрочка исполнения договоров, мораторий на выплаты. Это – первоочередная задача. Специальным распоряжением правительства или президента – как угодно, но такая возможность должна быть предоставлена туристическим компаниям. Мы сохраняем все финансовые обязательства перед туристами, готовы еще раз закрепить их – все услуги туристы получат, как только ситуация вернется в нормальное русло. Нам не нужна помощь, нам не нужны какие-то особые льготы, нам нужна только пауза – мораторий на выплаты. Исполнять обязательства по договорам сегодня просто невозможно. Государство должно это понимать», - цитирует сайт Республиканского союза туристических организаций Дмитрия Царева из ООО «Дорогобай».