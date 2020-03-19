Розничный товарооборот Гродненской области в январе-феврале 2020 г. составил 788,4 млн. рублей, или 106,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,8 рублей против 11,7 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 86,7% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2020 г. составил 683,7 млн. рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 35,3 млн. рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 348,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 93,4% к уровню января-февраля 2019 г.