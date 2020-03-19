28 марта 2020 года в Беларуси в 12-й раз пройдет акция Час земли-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды, министерство призывает всех неравнодушных присоединиться к акции и предлагает отключить в этот день свет 1 час с 20.30 до 21.30.

В 2018-2019 гг. в Минске погасла подсветка таких зданий, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, ТЦ «Столица», гостиница «Беларусь» и др.

Час Земли – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех – частные лица, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации – выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества.

В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты.