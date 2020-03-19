ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИЯ ЧАС ЗЕМЛИ-2020 В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ 28 МАРТА
17:19 19.03.2020

28 марта 2020 года в Беларуси в 12-й раз пройдет акция Час земли-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды, министерство призывает всех неравнодушных присоединиться к акции и предлагает отключить в этот день свет 1 час с 20.30 до 21.30.

В 2018-2019 гг. в Минске погасла подсветка таких зданий, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, ТЦ «Столица», гостиница «Беларусь» и др.

Час Земли – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех – частные лица, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации – выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества.

В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2020
валюта курс
EUR 2.7640
USD 2.5414
RUB 3.1806
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7640 +0.08
USD 2.5414 +0.1001
RUB 3.1806 +0.0231
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.8150
USD 2.5530 2.5950
RUB 3.1850 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0880
EUR/RUB 86.1000 89.0000
USD/RUB 80.0000 82.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте