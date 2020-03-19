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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ НА 3,4%
17:15 19.03.2020
В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 3,4 млн. тонн грузов, или 96,6% к январю-февралю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 791,2 млн. т.км, или 101,5% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовались 30,7 млн. человек, или 97,3% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот транспорта составил 201,7 млн. пассажиро-километров, или 99,9% к уровню января-февраля 2019 г.
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