В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 3,4 млн. тонн грузов, или 96,6% к январю-февралю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 791,2 млн. т.км, или 101,5% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовались 30,7 млн. человек, или 97,3% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот транспорта составил 201,7 млн. пассажиро-километров, или 99,9% к уровню января-февраля 2019 г.