ОАО «Белаз» - управляющая компания холдинга «Белаз-холдинг» осуществило отгрузку партии спецтехники – бульдозера и поливооросительных машин – в Монголию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, и если карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 220 тонн и поливооросительные машины производства Белорусского автомобильного завода для монгольских добывающих компаний уже давно и хорошо известное оборудование, то бульдозеры БЕЛАЗ-78231 на этот рынок поставляются впервые.

На рынке горнодобывающего оборудования Монголии БЕЛАЗ работает очень давно и серьезно. Если брать последние пять лет, то поставки осуществляются ежегодно, причем большими партиями (только в прошлом году сюда поставлено 35 карьерных самосвалов).

В настоящее время в этой стране эксплуатируется порядка двухсот единиц техники «БЕЛАЗ». По отзывам эксплуатационников, машины демонстрируют хорошие показатели производительности и высокий коэффициент технической готовности. Гарантийное и постгарантийное обслуживание парка белазовской техники осуществляет аттестованный сервисный центр и официальный дилер ОАО «БЕЛАЗ» компания UNITED BELAZ MACHINERY. Для бесперебойной работы по заявкам потребителей отгружается необходимое количество оригинальных запасных частей.

Грамотная и выверенная работа БЕЛАЗа по расширению клиентской базы, укреплению сложившихся партнерских отношений, построению стратегии продвижения своего продукта способствует поддержанию устойчивых связей с монгольскими добывающими компаниями и их заинтересованности и в дальнейшем приобретать технику «БЕЛАЗ». В настоящее время прорабатывается вопрос поставки карьерных самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 тонн: ведутся переговоры по поставке карьерной техники как непосредственно с горнодобывающими компаниями, так и с компаниями, работающими по схеме аутсорсинга. При этом объем поставок в 2020 году может составить порядка 40 машин различной грузоподъемности. Также в Монголии проявляют интерес и к новым разработкам БЕЛАЗа карьерным самосвалам на альтернативных источниках энергии – это дизель-троллейвозы грузоподъемностью 220 тонн.