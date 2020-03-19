ЭКОНОМИКА РБ

ПО ВЫЯВЛЕННЫМ МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНЕЙ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 990 ТЫС. РУБЛЕЙ

16:30 19.03.2020 Могилевская таможня с начала текущего года выявила более 60 административных правонарушений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, общая стоимость товаров по выявленным административным правонарушениям составила почти 990 тыс. белорусских рублей, что более, чем в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество нарушений совершено недобросовестными субъектами хозяйствования по статье 12.17 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению».