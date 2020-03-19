|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПО ВЫЯВЛЕННЫМ МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНЕЙ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 990 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:30 19.03.2020
Могилевская таможня с начала текущего года выявила более 60 административных правонарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, общая стоимость товаров по выявленным административным правонарушениям составила почти 990 тыс. белорусских рублей, что более, чем в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшее количество нарушений совершено недобросовестными субъектами хозяйствования по статье 12.17 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2020
Курсы в банках
на 19.03.2020
Конвертация в банках
на 19.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте