ЭКОНОМИКА РБ

ОРГАНИЗУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС НА ПРИГОРОДНОМ СТОЛИЧНОМ МАРШРУТЕ № 1203-ТК

16:05 19.03.2020 Организуется дополнительный рейс на пригородном маршруте № 1203-ТК. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с 1 апреля 2020 года на пригородном маршруте № 1203-ТК «ст.м. Пушкинская – Новое Поле» будет организовано выполнение дополнительного рейса отправлением от ОП «ст.м. Пушкинская» в 21:15.