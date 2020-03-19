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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС НА ПРИГОРОДНОМ СТОЛИЧНОМ МАРШРУТЕ № 1203-ТК
16:05 19.03.2020
Организуется дополнительный рейс на пригородном маршруте № 1203-ТК.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с 1 апреля 2020 года на пригородном маршруте № 1203-ТК «ст.м. Пушкинская – Новое Поле» будет организовано выполнение дополнительного рейса отправлением от ОП «ст.м. Пушкинская» в 21:15.
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