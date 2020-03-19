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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЛАДЯТ ПРОИЗВОДСТВО РЕСПИРАТОРОВ
15:59 19.03.2020
Александр Лукашенко поручил в недельный срок организовать в стране производство респираторов. Поручение было озвучено во время совещания по эпидемиологической ситуации в республике.
По словам Лукашенко, он изучил вопрос о якобы нехватке защитных костюмов. Эта тема обсуждалась в некоторых источниках в интернете.
«Этих костюмов сколько хочешь в Беларуси. Мы их шьем. У нас не хватает респираторов. Это безобразие», - возмутился он.
Лукашенко подчеркнул, что масок сшили достаточно, а вот нехватку респираторов необходимо решить оперативно. Премьер-министру Беларуси Сергею Румасу поручено в недельный срок организовать производство респираторов в республике.
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