ЭКОНОМИКА РБ

ДЕСЯТЬ КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ МИНСКА 610,3 МЛН РУБЛЕЙ

15:30 19.03.2020 Десять крупных организаций заплатили в бюджет Минска 610,3 млн рублей, или треть доходов консолидированного бюджета города. В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», унитарное предприятие «А1», ЗАО «ПАТИО». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в Минске осуществляют деятельность 138,3 тыс. субъектов хозяйствования. В составе хозяйствующих субъектов 58,7 тыс. организаций и 79,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 248,0 тыс. граждан.