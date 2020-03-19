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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫРОСЛО НА 9,1%
15:03 19.03.2020

В январе-феврале 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Брестской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 397 млн. рублей, и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2019 г. в сопоставимых ценах на 9,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 382,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 9,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 54,9 тыс. тонн, что на 7,2% больше, чем в январе-феврале 2019 г., молока произведено 302 тыс. тонн (на 9,9% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 51,7 тыс. тонн и по сравнению с январем-февралем 2019 г. увеличилось на 8,3%, молока произведено 297,1 тыс. тонн (на 10,4% больше).

На 1 марта 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 864,4 тыс. голов или 100,9% к уровню 1 марта 2019 г., в том числе коров – 288,8 тыс. голов (100,6%). Численность свиней составила 322,8 тыс. голов, что на 8,4% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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