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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 ПОДГОТОВИЛА СЕТИ МОБИЛЬНОЙ И ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ К ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКЕ
14:19 19.03.2020
Понимая критическую важность телекоммуникационных услуг и сервисов и принимая во внимание возможное снижение мобильности населения страны в условиях распространения коронавирусной инфекции, А1 внимательно следит за событиями и мерами, предпринимаемыми компетентными органами по профилактике и сдерживанию распространения вируса в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в соответствии с планом обеспечения непрерывной операционной деятельности А1 специалистами компании проведена соответствующая работа по мониторингу технического состояния сети и ее подготовке к повышенным нагрузкам. На данный момент сети мобильной (2G/3G/4G) и фиксированной связи А1 готовы к двойной и более нагрузкам на существующую инфраструктуру.
Кроме этого, А1 гарантирует клиентам непрерывность оказания технической и консультационной поддержки без сбоев и в полном объеме:
магазины А1 по всей стране, в том числе интернет-магазин, продолжат работу в обычном режиме (в случае изменений графиков работы магазинов компания проинформирует об этом дополнительно);
специалисты А1 продолжат оказывать необходимую помощь и консультировать абонентов по всем вопросам услуг связи в контакт-центре по номеру 150, через онлайн-чат на сайте A1.by, а также через официальные страницы компании в социальных сетях;
технические службы, отвечающие за обслуживание сетей мобильной и фиксированной связи, хранение данных и развлекательные сервисы, продолжат работу в штатном режиме.
Компания А1 продолжит предпринимать все меры для того, чтобы клиенты компании продолжали оставаться на связи, могли удаленно управлять бизнесом, а также имели доступ к разнообразному развлекательному контенту.
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