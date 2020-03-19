На территории Беларуси, как наследие СССР, накопилось значительное количество стойких органических загрязнителей (СОЗ). Они представлены в виде устаревшего, ПХБ содержащего электрооборудования (силовых конденсаторов и трансформаторов), а также непригодных и запрещенных к применению пестицидов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в рамках проекта международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6», который реализуется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, до 2023 года предусматривается экологически безопасная утилизация 2370 тонн ПХБ-содержащих отходов и 1900 тонн непригодных пестицидов. Проект также предусматривает оказание поддержки и укрепление потенциала по различным аспектам инфраструктуры управления СОЗ и устойчивого обращения с химическими веществами.

В целях выработки механизма вывоза непригодных пестицидов из сельскохозяйственных складов Витебской области 17 марта 2020 года национальный координатор проекта, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, принял участие в совещании с заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Борисом Ефремовым, председателем Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей Виктором Галановым, представителями областного управления МЧС и районных исполнительных комитетов.

В ходе поездки в Витебскую область Александр Корбут посетил крупнейший в области склад долговременного хранения непригодных пестицидов (Полоцкий район).

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды реализуется проект международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6». Донором Проекта является Глобальный экологический фонд, исполнительным агентством донора является Программа развития ООН в Беларуси. Проект реализуется в режиме национального исполнения, национальной исполняющей организацией является Минприроды.

Основной целью проекта является экологически безопасная ликвидация стойких органических загрязнителей (СОЗ) - непригодных пестицидов, хранящихся на сельскохозяйственных складах Республики Беларусь и оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (ПХБ).

Цели проекта полностью соответствуют обязательствам, взятым на себя республикой по выполнению Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях.

СОЗ – это группа химических веществ, чрезвычайно устойчивых к естественному распаду, характеризующихся, помимо длительного срока существования, крайне высокой токсичностью и способностью накапливаться в живых организмах. СОЗ являются ядовитыми и одновременно долговечными органическими веществами.