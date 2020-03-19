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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВА МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 3%
13:01 19.03.2020
В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 3 млн. тонн грузов, или 103% к январю-февралю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в грузооборот составил 452,1 млн. тонно-километров, или 100,7% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовались 21,6 млн. человек, или 94,8% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 174,4 млн. пассажиро-километров, или 98,6% к уровню января-февраля 2019 г.
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