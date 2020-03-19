Белгосстрах разъяснил актуальные вопросы страхования в связи с признанием Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса.

Согласно размещенной на сайте организации информации, в случае установления заболевания (заражения) коронавирусной инфекцией застрахованному лицу гарантируется оплата расходов по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, медикаментозное лечение.

Для этого необходим договор по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу или комплексному добровольному страхованию туристов.

Выявление наличия (носительства) у застрахованных лиц вируса, помещение их в карантин, возвращение на родину после окончания карантина, вакцинация от вирусных заболеваний и иные профилактические меры (в том числе приобретение препаратов для профилактики ОРЗ и средств индивидуальной защиты) не относятся к страховым случаям и возмещению не подлежат.

Даны также разъяснения по договорам добровольного страхования расходов граждан, выезжающих за границу, по риску "отмена поездки".

В этом случае подлежат возмещению расходы, вызванные отменой поездки, по причине невозможности выезда в страну отдыха в связи с заболеванием (заражением) выгодоприобретателя или его несовершеннолетнего ребенка коронавирусной инфекцией, что потребовало изоляции заболевшего или помещение его в стационар либо, когда период изоляции, стационарного лечения заканчивается менее чем за 3 дня до дня начала планируемой поездки.

Не возмещаются расходы в связи с отменой поездки по причине помещения лица в карантин.

Страхователям, которые до 12 марта 2020 года заключили договоры добровольного страхования расходов граждан, выезжающих за границу по риску "отмена поездки" возмещаются расходы, вызванные отменой поездки, по причине невозможности выезда в страну отдыха в связи с объявленной в стране эпидемией, пандемией.

При заключении таких договоров после 12 марта расходы возмещению не подлежат.

Белгосстрах также пояснил ситуацию по договорам комплексного добровольного страхования туристов и граждан, выезжающих за границу, по риску "досрочное возвращение".

В данном случае подлежат возмещению расходы (по перечню согласно правилам) при установлении в период действия договора диагноза коронавирусная инфекция выгодоприобретателю, его несовершеннолетнему ребенку либо близкому родственнику в возрасте старше 60 лет в связи с чем властями вокзала, аэропорта, авиакомпании официально запрещена посадка в транспортное средство.

Пребывание в карантине и связанные с этим расходы (в том числе по ожиданию рейса, приобретению билетов) не являются страховым случаем и не возмещаются.

Страхователям, которые имеют договоры добровольного страхования от несчастных случаев и заболеваний с риском «впервые выявленное заболевание», заболевание коронавирусной инфекцией будет приниматься страховщиком к рассмотрению и страховой выплате в соответствии с условиями страхования.