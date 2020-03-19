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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГОССТРАХ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОСЫ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ
12:46 19.03.2020
Белгосстрах разъяснил актуальные вопросы страхования в связи с признанием Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса.
Согласно размещенной на сайте организации информации, в случае установления заболевания (заражения) коронавирусной инфекцией застрахованному лицу гарантируется оплата расходов по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, медикаментозное лечение.
Для этого необходим договор по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу или комплексному добровольному страхованию туристов.
Выявление наличия (носительства) у застрахованных лиц вируса, помещение их в карантин, возвращение на родину после окончания карантина, вакцинация от вирусных заболеваний и иные профилактические меры (в том числе приобретение препаратов для профилактики ОРЗ и средств индивидуальной защиты) не относятся к страховым случаям и возмещению не подлежат.
Даны также разъяснения по договорам добровольного страхования расходов граждан, выезжающих за границу, по риску "отмена поездки".
В этом случае подлежат возмещению расходы, вызванные отменой поездки, по причине невозможности выезда в страну отдыха в связи с заболеванием (заражением) выгодоприобретателя или его несовершеннолетнего ребенка коронавирусной инфекцией, что потребовало изоляции заболевшего или помещение его в стационар либо, когда период изоляции, стационарного лечения заканчивается менее чем за 3 дня до дня начала планируемой поездки.
Не возмещаются расходы в связи с отменой поездки по причине помещения лица в карантин.
Страхователям, которые до 12 марта 2020 года заключили договоры добровольного страхования расходов граждан, выезжающих за границу по риску "отмена поездки" возмещаются расходы, вызванные отменой поездки, по причине невозможности выезда в страну отдыха в связи с объявленной в стране эпидемией, пандемией.
При заключении таких договоров после 12 марта расходы возмещению не подлежат.
Белгосстрах также пояснил ситуацию по договорам комплексного добровольного страхования туристов и граждан, выезжающих за границу, по риску "досрочное возвращение".
В данном случае подлежат возмещению расходы (по перечню согласно правилам) при установлении в период действия договора диагноза коронавирусная инфекция выгодоприобретателю, его несовершеннолетнему ребенку либо близкому родственнику в возрасте старше 60 лет в связи с чем властями вокзала, аэропорта, авиакомпании официально запрещена посадка в транспортное средство.
Пребывание в карантине и связанные с этим расходы (в том числе по ожиданию рейса, приобретению билетов) не являются страховым случаем и не возмещаются.
Страхователям, которые имеют договоры добровольного страхования от несчастных случаев и заболеваний с риском «впервые выявленное заболевание», заболевание коронавирусной инфекцией будет приниматься страховщиком к рассмотрению и страховой выплате в соответствии с условиями страхования.
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