Александр Лукашенко 19 марта проводит совещание по эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщает пресс-служба президента, на доклад во Дворец Независимости приехали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета Безопасности Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник. Также на мероприятие позвали представителей Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.

"Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, изначально он хотел провести встречу исключительно с вирусологами и эпидемиологами: позиция и подходы министра здравоохранения ему известны.

"Но министр сказал, что он человек государственный и не будет одеяло тянуть на свою сторону. Думаю, к месту будет, если министр здравоохранения нам доложит о ситуации, которая складывается, а вы о своей точке зрения", - сказал Лукашенко.

Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран - соседок Беларуси.

"Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ, - заметил Лукашенко. - Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса.

"Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, - заявил Александр Лукашенко. - Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует".